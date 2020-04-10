  هيئة الإذاعة الكندية: الحكومة الفيدرالية تدرس تفعيل قانون الطوارئ

بدأت الحكومة الفيدرالية الكندية في التواصل مع حكومات المقاطعات والأقاليم للحديث عن تفعيل قانون الطوارئ الذي لم يسبق استخدامه من قبل، حيث يتصاعد الضغط على أوتاوا للسيطرة على الإمدادات والمعدات الطبية الهامة في الحرب ضد تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

أوتاوا أرسلت رسالة إلى حكومات المقاطعات والأقاليم كجزء من فترة التشاور

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي.بي.سي" عن مصادر (لم تكشف عن هويتها)، أن أوتاوا أرسلت رسالة إلى حكومات المقاطعات والأقاليم كجزء من فترة التشاور، وهي خطوة مطلوبة قبل بدء حالة طوارئ عامة.

ومن المتوقع أن تتصدر القضية مناقشة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، مع وزراء المقاطعات في الاتصال الهاتفي الذي سيجرى في وقت لاحق اليوم.

وقال مصدر اتحادي، للشبكة الكندية، إن الرسالة جزء من خطة طوارئ، موضحا أنه في حين أن الحكومة الفيدرالية لا تريد التعدي على الولاية القضائية الإقليمية، فإن أوتاوا تريد التأكد من أن المحافظات على علم بما هو موجود في التشريع.

ويمنح قانون الطوارئ دخل حيز التنفيذ في 1988، الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة لتنظيم أو حظر السفر والاستيلاء على الممتلكات واستخدامها، وتحديد الأشخاص المؤهلين لتقديم الخدمات الأساسية، وتنظيم توزيع السلع والموارد والخدمات وإنشاء ملاجئ الطوارئ والمستشفيات.

وبموجب هذا القانون، يمكن لأوتاوا إعادة توجيه الإمدادات الطبية (الأقنعة وأجهزة التنفس وأجهزة اختبار الوباء)، إلى مناطق التفشي الكبيرة التي تحتاجها بشدة.