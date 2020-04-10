استشاري الطب المعملي يحذر من المخلفات الطبية التي يستخدمها المصريين

ناشدت الدكتورة منى محي الدين استشاري الطب المعملي بكلية طب القصر العيني، المصريين التخلص من المخلفات الطبية التي يستخدمونها الآن من "مناديل وقفازات وكمامات"، بطريقة صحيحة، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع في ظل الأزمة التي تشهدها مصر ودول العالم من حيث تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19".

وأضافت منى، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الصحة تصدر تعليمات وقائية بخصوص الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها في ظل الأزمة، محذرة من التهاون تجاه ما يصدر من مؤسسات الدولة، حفاظا على صحة المصريين.

وتابعت : "يجب أن نتخلص من القفازات والكمامات والمناديل التي نستخدمها بشكل علمى حتى لا".

وأشارت منى إلى أنه لا يوجد خوف من المخلفات الطبية في المستشفيات ومراكز تقديم الطبية، كون هناك قانون يحكم هذه العملية ينظم وبشكل دقيق التخلص الآمن والصحي من النفايات الطبية الخطرة.

وأوضحت: "لها منظومة متبعة منذ القدم ولها قانون وأقسام مخصصة بتدمير المخلفات"، لافتة إلى أنه يجرى حرق وتدمير المخلفات وفق نظم وقواعد تراعي صحة العاملين والمصريين بشكل عام.