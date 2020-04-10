"خوفه علينا فرحنا".. عامل يروي تفاصيل مفاجأة السيسي لموقع بدون كمامات

رسالة شديد اللهجة، وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس، للمسؤول عن أحد المشروعات الإنشائية، بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات في أثناء تنفيذ أعمالهم، وذلك في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس السيسي في رسالته: "مين المسؤول هنا.. رد عليا.. الناس دي أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟"، فيما أمر بتوزيع كمامات على العاملين، محذرًا: "أنا لو جيت بكرا في أي موقع وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة".

أحد العاملين بالمشروع: مصدقناش روحنا.. ومش هنقلع الكمامات تاني

مسافة ليست بالقريبة فصلت بينه وبين سيارة الرئيس حينما علم بقدومه، ليهرول هو وزميل له حتى يلوح للسيسي بيده ملقيًا التحية أثناء سيره بسيارته"، وفقًا لما قال عم "أحمد.ع" أحد العمال في الإنشاءات بموقع ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لافتًا إلى أنه تفاجأ بنزول السيسي من سيارته والتحدث للمسؤول عن العمل.

طيلة السنوات الماضية لم يصادف العامل أن رأى الرئيس سوى من خلف شاشة التلفاز، وعلى الرغم من أنه لا تشغله السياسة كثيرًا إلا أنه سعد لرؤيته، على حد قوله لـ"الوطن": "أنا لحد دلوقتي مش عارف اللي حصل أنا وكل الناس هناك، ووقفنا مذهولين لحد ما مشي ومصدقناش روحنا".

يسعى موقع الإنشائي لخدمة العاملين وحثهم على ارتداء الكمامات، وهو ما اهتم به "الصنايعية" في الآونة الأخيرة على حد قول الرجل الأربعيني، "كنا الأول بنجيب تُرمس شاي معانا ونشرب سوا بس بطلنا عشان كورونا، ودايمًا بنلبس كمامات بس بقالنا كام يوم مبنلبسش، بس الجوانتي بتاع الشغل دايمًا في إيدينا، وصادف إن الرئيس شافنا النهاردة، وبصراحة خوفه علينا فرحنا".

توقف الرئيس السيسي بسيارته من أجل خوفه على إصابة أحد العمال بسبب عدم ارتدائه للكمامة، أثر كثيرًا في جميع الموجودين من العمال، "والله أول ما مشي كلنا دعينا له، الواحد حس بفخر وإنه بني آدم ليا قيمة وغالي عند مصر، كان ممكن يقول ده عامل مش مهم، بس وقف عشان خاطرنا"، واستكمل مازحًا: "من هنا ورايح محدش فينا هيقلع الكمامة خالص، واتفقنا إنه لو عدى تاني هنشكره كلنا".

وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.