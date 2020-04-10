شوقي لأولياء الأمور: حتى لو الولد بيكتب إملائيا غلط سيبوه.. المهم يبحث

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوعات الأبحاث المقررة للطلاب اشترك فيها كل مستشاري المواد التعليمية ومركز تطوير المناهج، بحيث تم وضع المواد كلها في مشروع الواحد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ذلك يعتبر نوعا من التعليم متنوع التخصصات ليعرف الطلاب العلاقة بين المواد التعليمية.

وحذر شوقي من شراء الأبحاث وأن ذلك يرتبط بالاهتمام شبه المرضي بموضوع الدرجات، مشيرًا إلى أن المشروع لا يرتبط بالدرجات وأن المشروع رحلة للطلاب ولن نحاسبهم على إجابة نموذجية وليس هناك درجات وأن التقييم قبول أو رفض.

وأوضح شوقي أن رفض المشروع سيكون لعدم تنفيذ عناصر المشروع "نشوفه بس عمل محاولة لكن مفيش إجابة نموذجية ومش هنديله نمرة لكن هندي له روشته ونقوله انت ضعيف في كذا وكويس في كذا وهنقبل البحث طالما لم ينقله من واحد صاحبه".

وأشار شوقي إلى أنه في النهاية سيتعلم الطلاب شيئا جديدا "لما أجيب حد يعملهولي يبقى انا معلمتوش حاجة ودي أخلاقيا ولا تربويا متتعملش ولو أنا بحب أولادي أحب أعلمهم وأشوفهم بيتعلموا لكن مدفعش فلوس عشان ميتعلموش".

وأكد شوقي أن الفكرة هي المناقشة بين أولياء الأمور والطلاب، محذرا من عمل الآخرين للبحث وأن يقتصر دوروهم على المتابعة "مديلوش الإجابة وأحاول أوصله ليها"، مشددًا على أن الغش سيعرض الطالب للرسوب: "لو اكتشفنا التطابق هنعتبره مرفوض وهيضطر ييجي يمتحن في سبتمبر ومش هيبقى نجح وهيبقى بيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة جدا ومالهاش لازمة والمخاطرة الأهم إنه متعلمش وكل اللي يهمنا إنه يتعلم ومبنحاولش نعاقبه لكن بنحاول نعلمه ونقول لو سمحتوا وجهوهم فقط واوعوا تحلوا لهم سواء بفلوس أو من غير فلوس".

وتابع: "حتى لو الولد بيكتب إملائيا غلط سيبوه والمهم يكتب ويبحث"، معتبرًا أن البحث: "رحلة طويلة لما نعمله في 3 و4 ازاي يبحث ويحط المراجع ده تطور كبير في مشروع البحث"، مضيفًا: "هنمشي معاهم مش هنعاقبهم ودي سنة نقل عادية كل هدفها إن من سنة لسنة نتحسن عشان آخر الطريق يبقى مواطن متعلم وصالح".