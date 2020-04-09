وزير التعليم العالي: كافة المجتمعات لديها أمل في إيجاد علاج لكورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة "خليك مستعد" لطلاب كليات الطب بمرحلة الدراسة أو النواب أو طلاب الاميتاز والتمريض للمساعدة في مواجهة كورونا إذا ما كانت الحاجة لهم، حيث جرى تدريب 4500 طالب حتى الآن بين امتياز وسنوات نهائية من مختلف الجامعات، معلقا: "كل جامعة بتعمل دور، علشان نحافظ على عدم التزاحم ويكون فيه حماية لولادنا ويارب مانحتاج ليهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على شاشة "صدى البلد": "الوزارة عملت على تجهيز خط دفاع ثاني وثالت لمواجهة فيروس كورونا"، موضحا أنه يجرى تدريب الطلاب المتطوعين بمبدارة "خليك مستعد" على التعامل مع مشاكل الجهاز التنفسي وإسعاف المرضى وتدريبهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد أنه جرى تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي وكيفية استخدام المسحات، والدعم النفسي، من خلال كورسات أون لاين أو عن طريق مجموعات قليلة للحفاظ على قلة الأعداد والحد من التجمعات، مشيرا إلى أن الطلاب يتلقون الكورسات التدريبية بكل سعادة ودأب للتعلم والوقوف بجانب دولتهم.