"ثقافة النواب" تطالب بمشروع قومي للقراءة.. "الكتاب بجنيه"

تعكف لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب على إعداد تقرير رقابيا، حول أداء وزارتى الثقافة والآثار خلال هذة الفترة في ضوء خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

أكد النائب محمد شعبان وكيل اللجنة البرلمانية والقائم بأعمال رئيس اللجنة، عدم تلقي اللجنة أي شكاوى من الأعضاء حول أداء وزارتى الثقافة والآثار فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقال شعبان في تصريحات لـ"الوطن"، إن وزارة الثقافة استطاعت منذ تطبيق قرار حظر التجوال فى تقديم وجبة ثقافية مهمة وشيقة لجميع أفراد الأسرة من خلال إتاحة حفلات دار الأوبرا أون لاين، وهو ما حقق نسبة كبيرة من المشاهدات للعديد من الأعمار.

وأوضح "شعبان" أن وزارة الآثار قامت بالعديد من العروض الافتراضية، فضلا عن عرض عدد من القطع الأثرية المميزة.

وقال: "هذه العروض ساهمت فى تعرف الأطفال والشباب على آثار مصر الفرعونية، وهو أمر لافت للانتباه ويتعين التعامل معه بجدية شديدة فى الفترة المقبلة عقب انتهاء هذه الأزمة".

واستطرد قائلا: "أزمة فيروس كورونا كشفت عن عدد من الأمور المهمة، وهو أن إحياء الثقافة والفنون أمر يجب الاعتناء به في المرحلة المقبلة، مع ضرورة تقديم محتوى بناء للأطفال يدفعهم إلى القراءة والتأمل".

وأشار "شعبان" إلى أن التقرير البرلماني حول أداء الحكومة خلال حربها ضد فيروس كورونا، سيتضمن عددا من التوصيات على رأسها ضرورة العمل على دعم المشروع القومى للقراءة من خلال إتاحة كتب رخيصة ومدعمة للأسرة، تبدأ من جنيه واحد، بهدف تعميم تجربة القراءة، كما ستتضمن التوصيات استمرار وزارة الآثار فى تقديم عروض أون لاين عن أبرز الآثار المصرية، وذلك لتتمكن الأجيال الجديدة التعرف على حضارة مصر القديمة.