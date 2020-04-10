كورونا يواصل زحفه لتونس.. ارتفاع الإصابات ووفاة عضو بالتكتل الديمقراطي

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوه في مدينة "ووهان" الصينية1.596.531، فيما بلغ عدد الوفيات 95 ألف و398 حالة، وصلت حالات الشفاء منه 355 ألف و394 حالة.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي زرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم وانتشر في العديد من دول شمال إفريقيا ومن بينها تونس.

ارتفاع عدد المصابين بالوباء في تونس إلى 643 حالة

وسجلت تونس 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"وحالة وفاة واحدة ليرتفع عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 643 حالة مؤكدة و25 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أمس الخميس، إنها اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 692 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أن محافظة تونس تصدرت المركز الأول من حيث عدد المصابين بـ152 حالة إصابة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر في وقت سابق، تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى التاسع عشر من أبريل المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الوزارة التونسية، أنها أخضعت ثلاثة آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي، مشددة على أن هذا التطور في الوضع الوبائي بتونس ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة إذا لم تحترم الإجراءات الاحترازية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي سياق متصل، نعى حزب "التكتل الديمقراطي" التونسي، محمد صولة أحد أعضاء الحزب الذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية، أثر إصابته بكورونا المستجد.

وثمن الحزب التونسي، في بيان مساهمة صولة، في صياغة برامج الحزب و حملته الانتخابية منذ 2011، وفقا لما ذكرته إذاعة"موزاييك" التونسية.

وعلى صعيد الاقتصاد التونسي وتأثيرات وباء كورونا المستجد عليه وعلى البورصة التونسية، اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات، أمس الأول الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.24% ليصل عند 6262.81 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2 مليون و605 ألف دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.

وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات، أمس الأول الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.56 % ليصل عند 6262.81 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغ حجم الأموال المتداولة مليون و842 ألف دينار تونسي أي بنحو 638 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.

وكان رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ،قال في وقت سابق، إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الفخفاخ في حوار مع التلفزيون الرسمي أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات الى دعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وقررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منح تونس تمويلا تقدر قيمته بـ279 مليون دولار، من أجل دعم جهود الحكومة التونسية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشاره.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع بين وزير التنمية والاستثمار الدولي التونسي سليم العزابي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد الحجار، بواسطة تقنية المحادثة عن بعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

أفاد مكتب الدراسات الدولي للذكاء الاقتصادي مجموعة أكسفورد للأعمال، أن الآفاق الاقتصادية لتونس تعتمد إلى حد كبير على قدرتها على الاستفادة من مواردها الذاتية، سيما منها، كفاءاتها البشرية، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.