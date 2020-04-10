حجر صحي بقرية في المنيا بعد إصابة مواطن عائد من تركيا بـ كورونا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت أمس في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بمنطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحي بمنشية نيازي جاء بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من أسرته، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ أنه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كل الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الكامل على قرية منشية نيازي بمركز مغاغة، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لوضع تمركزات في حال الحاجة إليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي منطقة منشية نيازي.

وكان المحافظ قد أعلن عن رفع الحجر الصحي الذي تم وضعه على 12 أسرة بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار حيث امتدت فترة الحجر 14 يوما ولم يظهر خلالها أي حالات إيجابية.