بريطانيا تقاوم كورونا.. جونسون يخرج من العناية والأسترليني يرتفع

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوه في مدينة "ووهان" الصينية 1.596.531، فيما بلغ عدد الوفيات 95 ألف و398 حالة، وصلت حالات الشفاء منه 355 ألف و394 حالة.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي زرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم وانتشر في العديد من دول القارة العجوز ومن بينها بريطانيا.

وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الخميس، وحدة العناية الفائقة بمستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية "لندن"، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأعلن متحدّث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا، أن جونسون ما يزال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى الذي نقل إليه الأحد الماضي على إثر إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في نهاية مارس الماضي.

وسيظل رئيس الوزراء البريطاني تحت المعاينة الطبية عن قرب خلال المرحلة الأولى من تعافيه من المرض. ونقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة، مساء الاثنين الماضي، على خلفية إصابته بكورونا المستجد. وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون يستجيب للعلاج، ومعنوياته مرتفعة.

وكانت الحكومة البريطانية، أكدت في وقت سابق، اليوم، أن حالة جونسون، الذي يعالج داخل أحد المستشفيات في لندن بعد إصابته بكورونا المستجد، تتحسن ويتلقى علاجا بالأكسجين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت كاري سيموندز الخطيبة الحامل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كشفت في وقت سابق، أن أعراض الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ظهرت لديها، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتبت سيموندز "32 عاما"، على صفحتها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها أمضت الأسبوع الماضي في سرير مع أعراض الإصابة الرئيسية بالوباء.

وأضافت سيموندز: "لم أضطر إلى الخضوع للفحص وبعد سبعة أيام من الاستراحة، أشعر بأنني أقوى وفي طور التعافي".

وذكرت سيموندز، التي من المتوقع أن تنجب طفلها أوائل الصيف المقبل، أن الإصابة بكورونا خلال فترة الحمل أمر مثير للقلق البالغ، ونشرت رابطا للتوجيهات المنشورة التي نشرتها الحكومة للنساء الحوامل بهذا الشأن.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من أن معدل انتشار كورونا المستجد لم تبلغ ذروته بعد على الرغم من حالات الوفيات والإصابات الكبيرة في البلاد.

وأوضح راب، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أنه لم يحن الوقت بعد لرفع حالة الإغلاق التام التي تشهدها المملكة المتحدة منذ أسبوعين في إطار الخطة الحكومية لاحتواء انتشار المرض.

ودعا المسؤول البريطاني، المواطنين إلى الاستمرار في تنفيذ سياسة العزل الاجتماعي واتباع جميع الإرشادات الرسمية إلى حين انجلاء الأزمة.

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء إلى أكثر من 60 ألف حالة

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء وبذلك يرتفع عدد ضحايا "كوفيد 19" في بريطانيا إلى 7 آلاف و978 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 60 ألف حالة.

مؤشر "فوتسي 100" ينهي تعاملاته بمكاسب 2.90%

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، أمس الخميس على ارتفاع، وحقق المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 2.90 %، ما يعادل 164.93 نقطة، ليصل عند مستوى 5842.66.

وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100"، أنهى تعاملاته، أمس الأول الأربعاء،على انخفاض، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 0.47 %، ما يعادل 26.72 نقطة، ليصل عند مستوى 5677.73 نقطة.

وسجل الجنية الأسترليني، أمس الخميس، ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.53 % مقارنة مع بيانات أمس الأول الأربعاء.

وتداول الجنيه الأسترليني، مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2447 دولار، فيما انخفض الجنية مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.16 % إلى 1.1389، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وسجل الجنيه الإسترليني، أمس الاول الأربعاء ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية "اليورو".

وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2410 دولار، بزيادة 0.58 % مقارنة مع بيانات الثلاثاء الماضي، فيما ارتفع الجنيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.82 % إلى 1.1422 يورو.