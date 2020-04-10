أكرم حسني: الملكية الفكرية سبب تغيير اسم مسلسل "تيمون وبومبا"

قال الفنان أكرم حسني، إنه يحاول استغلال فترة حظر التجوال في العمل، مشيرًا إلى أنه يقيم في مكتبه الموجود في بيته: "بسلي وقت الحظر".

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي يعرض على شاشة "cbc"، أنه سيشارك في مسلسل كوميدي في شهر رمضان المقبل، مع الفنان أحمد فهمي بعنوان "رجالة البيت"، بعدما كان يحمل اسم "تيمون وبومبا"، حيث جرى تغييره بسبب حقوق الملكية الفكرية، في إشارة إلى المسلسل الكارتوني الذي كان يحمل نفس الاسم: "في المسلسل فهمي هيكون اسمه تيمون وأنا اسمي بومبا، ودائمًا ما نتصرف بطريقة بعيدة عن المسؤولية، حيث نعيش في منزل العائلة والمسلسل بنظام الحلقات المنفصلة حتى لا يمل الناس".

وتابع: "على قد ما إحنا شغالين وتعبانين، لكن التوقعات بتبقى مقلقة، وكل اللي يشوفنا بيقول إحنا مستنيين المسلسل، فنبقى قاعدين ادينا على قلبنا".