محافظ المنيا: عزل عزبة منشية نيازي بسبب شخص قادم من تركيا مصاب بكورونا

وجَّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشكر لأهالي قريتي "القيس وأبوجرج" بسبب التزامهم بالعزل المنزلي الكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن عدد الأسر التي خالطت الحالات المصابة كانت 12 أسرة وتم عزل القرية بالكامل 14 يوما، وأنهم التزموا في منازلهم ولم تظهر بينهم أي إصابات.

وأكد القاضي أن الفرق الصحية كانت تتابعهم على مدار 24 ساعة بالإضافة لتوفير كافة السلع والخدمات لهم طوال فترة الحظر.

وحذر القاضي من التجمعات والاختلاط وضرورة ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الشوارع والميادين بعد بدء ساعات الحظر.

وأوضح القاضي أن شخصا قادما من تركيا في عزبة "منشية نيازي" التابعة لمركز مغاغا كان حاملًا للعدوى ونقل الفيروس لـ3 من أسرته وتم نقلهم لمستشفى العزل، مشيرًا إلى أنه تم فرض العزل على أهالي العزبة وعددهم 2000 نسمة مع التعامل مع احتياجاتهم ومتابعة حالتهم الصحية بصفة يومية لحين انتهاء العزل.