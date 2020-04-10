موظف بالمعاش يذبح زوجته في المنيا.. قالت له "اتقي ربنا فيا"

قتل موظف بالمعاش بالمنيا زوجته ذبحا، بسكين، بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه إذ اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مصروفات المنزل، وأنها عنفته ووبخته ثم قالت له "اتقي ربنا في"، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لقسم شرطة المنيا بمقتل سيدة في العقد الخامس من عمرها، وبانتقال قوات الأمن تبين مقتل "م.ا" 59 عاماً، موظفة، إثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ع" 62 عاماً، بالمعاش، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض "سكين" وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب مصروفات المنزل، وأضاف أنها وبخته وقالت له "اتقي ربنا فينا"، ما أثار حفيظته، فتعدى عليها وقتلها، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.