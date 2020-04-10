أخيرا.. الصين تقرر رفع القطط والكلاب من قائمة الحيوانات القابلة للأكل

جدل واسع أثير خلال الأشهر الأخيرة حول الحيوانات التي يستخدم الصينيون لحومها للأكل، بسبب ما تم تداوله حول تسبب الأمر بشكل مباشر في انتشار فيروس كورونا.

السلطات الصينية اتخذت أخيرًا قرارًا بشأن الأمر، إذ قررت استثناء القطط والكلاب من قائمة الحيوانات التي يسمح بتناول أكلها كطعام داخل البلاد، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

ونشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية بيانا سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، ينص على قائمة بالحيوانات التي يسمح بتناول لحومها، ولم يأتِ ضمنها لحوم الكلاب والقطط.

وكشفت السلطات الصينية، عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة وحيدة بفيروس كورونا، بنهاية يوم الخميس.