محافظ الغربية: بدأنا حملات التوعية ضد كورونا منذ ظهور المرض في الصين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم بدء عمل حملات التوعية منذ 3 فبراير قبل دخول فيروس كورونا حتى إلى مصر منذ تواجده في الصين، بالإضافة إلى عمل أكثر من اجتماع مع المختصين بالمجلس الإقليمي للصحة والذي يوجد فيه عمداء كلية الطب والصيدلة الموجودين في جامعة طنطا، ومديريات الصحة وأعضاء مجلس النواب من الأطباء ووضع بروتوكول في كيفية التعامل مع هذا الفيروس إذا دخل لمحافظة الغربية.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم عمل توعية في المدارس، الجامعات، المصالح الحكومية فضلاً عن عمل نموذج محاكاة داخل المستشفيات لتدريب الأطقم الطبية لاستقبال أي حالة من حالات فيروس كورونا حتى لا يوجد نوع من الخوف في حالة دخول أي حالة للمستشفى.

ووجَّه محافظ الغربية، الشكر لكل الأطقم الطبية الموجودة بمحافظة الغربية لقيامهم بمجهود كبير وتواجدهم على مدار الـ24 ساعة ولا تكن من العمل ويعرضون أنفسهم للخطر، مشيراً إلى أن الحالة الصحية وحالة الوعي بالمحافظة جيدة إلا في بعض الحالات من الشباب الذين يملون من التواجد في المنزل ولكن كل هذا للخوف على صحتهم وسلامتهم.

وتابع، أن هناك قريتين تم إغلاقهما، وهما: قرية الهياتم منذ يوم 30 مارس لمدة 14 يوما وأن جميع الحالات التي اتخذت منها سلبية إلا المجموعة التي كانت مخالطة للشخص الذي سبب العدوى للقرية، موضحاً أن باقي المخالطين منذ اليوم الثالث لهم في الحجر وجاءت نتائجهم سلبية، وقرية ميت بدر حلاوة لم يتم عزلها بالكامل وتم عزل قطاع صغير منها لتسبب شخص عائد من فرنسا في عدوى لأقاربه فتم عزل بعض البيوت ولكن كل الحالات سلبية ولا يوجد إصابات كثيرة، مؤكداً أن الأمور مستقرة ويتم تلبية كل احتياجاتهم التموينية، وأسطوانات الغاز، وماكينة صرف النقود، ووجود رعاية صحية وفرق ترصد تكشف عليهم وعند ظهور أعراض على أي شخص يتم أخذ مسحة طبية له ويتم التواصل معهم بشكل مستمر.