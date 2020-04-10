المستشفيات الجامعية: مبادرة "خليك مستعد" لطلاب كليات الطب والامتياز

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت مبادرة "خليك مستعد"، حيث إن الجيش الأبيض يشمل الأطباء الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية عالية وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج البرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن طلاب كليات الطب والامتياز والتمريض وتدريب التمريض أيضًا هم كتيبة من كتائب الجيش الأبيض، وخلال شهر مارس قامت كليات الطب بتدريب 14134 من الأطباء المقيمين، أطباء التدريب، المدرسين المساعدين، طلاب فرق كليات الطب، والتمريض التدريب والتمريض الامتياز، وأكثر من 800 موظف، في 3 أسابيع على الفيروس وصوره الإكلينيكية وحماية أنفسهم خلال التعامل مع المشتبه بهم، والإسعافات الأولية، وأساسيات العناية المركزة والتخدير وأساسيات التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد أن الوزارة تخطط حاليا لما هو أسوأ ونتمنى ما هو أفضل، ولكن حجم الاستجابة كبيرة ويتدربون على أمل أن يكونوا ضمن المدافعين عن المصريين من انتشار فيروس كورونا، وقسمنا هذه الأعداد الكبيرة في مجموعات لا تزيد عن 10 أشخاص لمنع التجمع.

وأشار إلى أنه ومن أوائل المعدات المطلوبة، هي وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي، وفيها أزمة عالمية حيث إن حجم الإنتاج مهما كان كبيرًا لا يغطي الطلب، وفي مصر أصبح استخدام هذه الأدوات ثقافة شائعة، ولم تكن هذه الثقافة موجودة في ظل أزمتي إنفلونزا الطيور والخنازير.

وأوضح أن هناك جهدا كبيرا يبذل من الدولة، لتوفير أعداد كبيرة من الأجهزة وأن تعمل الأجهزة الموجودة بكفاءة وصيانتها: "هناك أجهزة خرجت من الخدمة منذ سنوات بسبب نقص الصيانة، لكنها عادت للعمل مرة أخرى".

وتابع: "بعض المستشفيات الجامعية بدأت تستقبل حالات المرض، وبدأ التشغيل الفعلي في محافظة القاهرة، ووزارة الصحة، كانت قد خصصت 27 مستشفى في محافظات الجمهورية، وما زلنا نعمل في 12 أو 13 منها".