كيف أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي؟

قالت رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، حيث ستعاني أشد بلدان العالم فقراً "أشد المعاناة".

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حذر في وقت سابق من ركود عالمي "شبه حتمي"، مشيرا إلى أن الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا "لن تعالج النطاق العالمي للأزمة وتعقداتها".

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وسيساهم في تراجع الاقتصاد العالمي، حيث إن البنك الدولي توقع بتراجع النمو الاقتصادي نتيجة لتراجع حركة الطيران والتي من المتوقع أن تصل الخسائر على المستوى البعيد إلى 113 مليار دولار بناء على توقف حركة الطيران من قبل العديد من دول العالم وآخرها الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "خسائر حركة الصادرات في العالم وصلت إلى 50 مليار دولار الى جانب تراجع حركة الشحن البحرية و الجوية مما دعى شركات الشحن البحري الى زيادة الرسوم الى ما يقدر ب 35 % والتكلفة المتوقعة لخسائر الاقتصاد العالمي 2.7 تريليون دولار".

وقبل ثلاثة أشهر فقط، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتمتع 160 دولة بنمو إيجابي في الدخل على أساس نصيب الفرد.

والآن التوقعات هي أن أكثر من 170 دولة سيكون لها نمو سلبي في دخل الفرد هذا العام.