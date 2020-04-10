أبلة فاهيتا: "يهده الزهق.. مين يصدق إني أعمل تيك توك"

بدأت الحلقة الثالثة لبرنامج أبلة فاهيتا بالترحيب بجمهوها بالمنازل قبل إذاعه فيديو جديد لتربية الحيوانات الغريبة بالمنزل كالعقرب والحرباية والنعامة.

كما غنت "فاهيتا" خلال تقديمها لبرنامجها "لايف من الدوبليكس"، والمذع على فضائية "ON"، أغنية "بكلمك مش بترد"، لترد على نفسها قائلة: "يهده الزهق مين بقى يصدق إنى أعمل تيك توك وأنافس هنا الزاهد".

واستضافت "فاهيتا" خلال الحلقة الدكتورة نهى النحاس، أخصائية نفسية، والتي تحدثت أثناء الحلقة عن الآثار النفسية للمواطنين بالمنازل بسبب الأوضاع الحالية لانتشار "كورونا"، لتؤكد أن الوضع الحالي هو مؤقت ولن يدوم.