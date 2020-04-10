مصدر بـ"التعليم العالي": نُجري اختبارات لأدوية يابانية لعلاج كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجري على قدم وساق بالمراكز البحثية المختلفة التابعة للوزارة وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، لعمل الأبحاث بشأن سرعة التوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الأبحاث تجرى حالياً للتأكد من فعالية عدد من الأدوية المستخدمة في علاج بعض الأمراض والفيروسات وتقوية المناعة، لاستخدامها بمواصفات معينة وجرعات مختلفة للمساهمة في علاج كورونا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك عددا من الأبحاث والدراسات والتجارب تجرى منذ أكثر من شهر على عدد من أنواع الأدوية اليابانية في المعامل الخاصة بالمراكز البحثية التابعة للجهات المختلفة للوزارة، لافتا إلى أنها في طور الانتهاء والتجارب النهائية للبدء في استخدامها، مشيرا إلى أن مطلع الأسبوع المقبل، سيتم الكشف عنها، وتسليمها للأجهزة المنوطة للبدء في استخدامها، مؤكدا أن العمل يجري على مدار 24 ساعة بمختلف المعامل للتوصل إلى علاجات فعلية للمرض، منوها بأن هناك بعض العقاقير الطبية المختلفة تم إجراء التجارب المعملية والاختبارات الخاصة بها، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة، آخر يوم في اختبارها وتجربتها، للبدء من يوم السبت في التعامل بها بعد الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة كوزارة الصحة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتواصل مع الجانب الصيني لاستيراد المادة الخام المستخدمة في تصنيع عقار "أفيجان" الذي يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "DMC"، "نعمل حاليا على الحصول على كمية تكفي المصانع وشركات الأدوية لبدء الصناعة".

وتابع أنه من المبكر جدا نشر نتائج الأبحاث لأنها تمر بمراحل مختلفة وتحتاج العديد من التجارب، كما أن هناك أبحاثا تعمل المراكز البحثية على تعظيم الفائدة منها.

واستطرد أنه تم التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر، موضحا أن العقار يستخدم لعلاج الفيروسات في الأساس وعلى رأسها الإنفلونزا، ويستطيع القضاء على كورونا في 4 أيام، بخلاف التركيبات المعملية الأخرى المستخدمة لتخفيف حدة أعراض كورونا.