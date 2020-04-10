الكويت: 12 حالة شفاء جديدة من كورونا وارتفاع عدد المتعافين لـ123 شخصا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 123 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ12 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيجرى نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى، خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي أعلن، أمس الأول، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 111 حالة.