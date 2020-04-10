الصين تعلن وفاة حالة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و42 إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، بينها 38 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3338 وفاة و82088 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة تم تسجيلها في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وجاءت حالات الإصابة المحلية الجديدة بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما جرى الإبلاغ عن 3 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن 85 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77455 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 32 ليبلغ 144 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة الوافدة حتى أمس 1141 حالة خرج منها 408 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 11176 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وجرى أمس الإبلاغ عن 47 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 14 حالة وافدة، وبنهاية يوم أمس، جرى الإبلاغ عن 973 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و380 حالة في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 293 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و80 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

في سياق متصل، أصدرت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد التابعة لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني بروتوكولا تجريبيا حول الحجر الصحي لمرضى كوفيد-19 المتعافين، وإعادة الزيارات للأطباء، وإعادة الاختبار والمراقبة الصحية.

ووفقا للبروتوكول، يجب على مرضى كوفيد - 19 المتعافين البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما إما في المنزل أو في مركز عزل للمراقبة الطبية.وذكر البروتوكول أنه خلال فترة العزل، يجب على الأشخاص الذين تعافوا من المرض أن يقيسوا درجات حرارة أجسامهم يوميا وأن يراقبوا الحمى وأعراض الجهاز التنفسي بما في ذلك السعال وصعوبات التنفس.

وأضاف أن المستشفيات المعينة يجب أن تضع خططًا لإعادة زيارات المرضى للأطباء وإعادة الاختبار لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد خروجهم، وأن عينات البلغم أكثر موثوقية ويجب أن تكون الخيار الأول لإعادة الاختبار.