"الزراعة": الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالإنتاج الزراعي المتكامل

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بمجموعة من المشروعات والدراسات الهامة لاستصلاح العديد من المناطق الهامة في الصحراء مثل مناطق في سيناء وجنوب الوادي وغرب المنيا ما يجذب المواطنين للخروج من الوادي والدلتا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، والذي تقدمه الإعلامي خلود زهران، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالإنتاج الزراعي المتكامل، موضحا أن المنظومة الزراعية لابد أن يكون بها صناعات متكاملة بين الجهات التي تعمل داخلها، خاصة التكامل بين الإنتاج النباتي والتكامل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات التعبئة والتغليف وتجهيزات المنتجات الزراعية لإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وأوضح أن الوزارة تقدم الكثير من الدعم للفلاحين من خلال تعظيم دور الجمعيات التعاونية والجمعيات الزراعية، وتقديم إرشادات وتوعية للنظم الزراعية الحديثة تساهم في تحقيق إنتاجية أكبر للمزارع، موضحا أن تعميم كارت الفلاح قريبا سيساهم في دعم الفلاح.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمرانى والتنموي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.