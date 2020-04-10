إصابة طبيبة بمستشفى مطروح العام بكورونا وعزل المخالطين لها

أصيبت طبيبة جلدية بمستشفى مطروح العام تدعى "رويدا ح. أ." بفيروس كورونا "كوفيد 19" بعد مخالطتها لحالة إيجابية بكورونا، وظهرت عليها الأعراض عقب نزولها أجازة إلى محل إقامتها بالإسكندرية.

وأصدر مستشفى مطروح العام بيانا، اليوم، على صفحته على فيس بوك، أوضح فيه أنه "في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفور ورود بلاغ من مستشفى حميات الإسكندرية عن إصابة أحد العاملين بالفريق الطبى بمستشفى مطروح العام والذى غادر منذ يوم 3/30 والمقيم بمحافظة الإسكندرية، نؤكد أن المصاب متواجد بمحافظة الإسكندرية منذ يوم 2 أبريل، وحتى ظهور الأعراض، وتم العزل بمستشفى العجمى بالإسكندرية، وتم حصر المخالطين وعزلهم ذاتياً لمدة 14 يوما ، كما كثف المستشفى من إجراءات التطهير عالى المستوى بجميع أقسامه بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد، وعلى المواطنين متلقي الخدمة والرعاية الطبية من أهالى مطروح العلم بأن مستشفى مطروح العام يعمل بكامل طاقته الاستيعابية ولا خلل بنظام العمل مع التأكيد على سلامتكم".

ودعى المستشفى جميع المواطنين أنه فى حالة وجود حالة مرضية محجوزة داخل المستشفى أو حالة جديدة تدخل الاستقبال يرجى تقليل أعداد الزيارة نهائيا للحفاظ على سلامتكم وسلامة جميع المرضى.

وقالت الطبيبة رويدا فى تغريدة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إتحجزت عندى pneumonia اسفة مش قادرة ارد على حد لأن نفسى مش منتظم دعواتكم، النتيجة طلعت إيجابية ورايحة أتعزل فى العجمى".