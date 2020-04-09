إصابة طبيبة من الإسماعيلية تعمل في مستشفى ببورسعيد بفيروس كورونا
إحالة الطبيبة لمستشفى العزل بأبوخليفة وفحص جميع المخالطين لها
كتب:
جمال حراجى
01:31 ص | الخميس 09 أبريل 2020
كشفت مصادر طبية بالإسماعيلية إصابة طبيبة عناية مركزة بفيروس كرونا نتيجة عملها بأحد المستشفيات ببورسعيد وتم نقلها على مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي وفحص جميع العاملين بقسم العناية المركزة بالمستشفى الذي كانت تعمل به الطبيبة وأيضا فحص الأقارب والمخالطين للطبيبة بالإسماعيلية للتأكد من حالتهم.
وكانت الطبيبة "م .ص" مقيمة بالإسماعيلية، شعرت اليوم أثناء عملها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وتم عمل تحليل للطبيبة، وأثبتت التحاليل أنها إيجابية لفيروس كورونا، وتمت إحالتها إلى مستشفى العزل بأبوخليفة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للمخالطين فى محل إقامتها بالإسماعيلية ومحل عملها ببورسعيد.