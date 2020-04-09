إصابة طبيبة من الإسماعيلية تعمل في مستشفى ببورسعيد بفيروس كورونا

كشفت مصادر طبية بالإسماعيلية إصابة طبيبة عناية مركزة بفيروس كرونا نتيجة عملها بأحد المستشفيات ببورسعيد وتم نقلها على مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي وفحص جميع العاملين بقسم العناية المركزة بالمستشفى الذي كانت تعمل به الطبيبة وأيضا فحص الأقارب والمخالطين للطبيبة بالإسماعيلية للتأكد من حالتهم.

وكانت الطبيبة "م .ص" مقيمة بالإسماعيلية، شعرت اليوم أثناء عملها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وتم عمل تحليل للطبيبة، وأثبتت التحاليل أنها إيجابية لفيروس كورونا، وتمت إحالتها إلى مستشفى العزل بأبوخليفة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للمخالطين فى محل إقامتها بالإسماعيلية ومحل عملها ببورسعيد.