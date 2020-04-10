لمواجهة كورونا.. "المدينة للصلب" تمنح إجازة مدفوعة للعاملين

في إطار جهود دعم الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، اتخذت مجموعة المدينة للصلب مجموعة من القرارات لدعم العمالة بالمجموعة وحمايتهم من مخاطر الفيروس.

وقال المهندس وليد عبد العظيم سليمان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن المجموعة واجهت الأزمة الحالية دون التخلي عن العمالة أو تخفيض الرواتب و الأجور، مؤكدا التخفيف عن العمال و الحفاظ على صحتهم كان أهم هذه الإجراءات عبر تخفيض عدد ساعات العمل ومنح إجازات للسيدات والحوامل و المسنين مع استمرار رواتبهم، وتخفيض عدد العاملين مع استمرار رواتبهم لضمان عدم التزاحم و لتقليل من الاختلاط بينهم .

وشدد سليمان على أنه جرى توفير كافة وسائل الأمن والوقاية للعاملين، من المعقمات والمنظفات والملابس الواقية والكمامات، وانتهاء تطهير أماكن العمل وتعقيمها تماما، مشددا على أنه في حالة ظهور أي حالة مشكوك بإصابتها فأنه يتم غلق المكان فورا وتعقيمه حفاظا على حياة العاملين مثلما حدث في أحد مصانع المجموعة التي جرى غلقها وأعطاء العاملين أجازة مدفوعة الأجر بالكامل لحين الأطمئنان على سلامتهم.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، أكد سليمان توزيع وجبات جافة على العاملين تكفي أسرهم لمدة شهر، وتشمل جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم لضمان عدم خروج أي من أفراد الأسرة في الفترة الحالية وإعانات عاجلة لمنكوبي السيول التي دمرت بعض قرى مركزي الصف وأطفيح لإنقاذ الأهالي الذين دمرت منازلهم.

وأكد سليمان أن الحفاظ على استمرار عجلة الأنتاج وسلامة العاملين في ظل الظروف الحالية كما وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كان بمثابة معادلة صعبة، مؤقتا في الوقت ذاته أن المسؤولية المجتمعية ودعم الدولة للقطاع الخاص جعل منها ممكنة و بسيطة.