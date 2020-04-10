ألمانيا تسجل 5323 إصابة جديدة و266 حالة وفاة بفيروس كورونا

أظهرت إحصائيات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا ارتفعت إلى 113 ألفا و525 حالة، وذلك بعد تسجيل 5 آلاف و323 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتشهد ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2373 حالة وفاة بعد تسجيل 266 حالة جديدة، بحسب أحدث إحصائيات المعهد التي نشرها على موقعه الإلكتروني.

وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل 3 آلاف و987 حالة تعاف جديدة من الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين حتى الآن 53 ألفا و913 شخصا.