جمعية مستثمري أسوان تعقم وتطهر موقف الأقاليم

استمرت أعمال التعقيم والتطهير في محافظة أسوان، اليوم الجمعة، وذلك في مراكزها الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، شملت الشوارع الرئيسية أو الفرعية والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقامت جمعية المستثمرين بأسوان برئاسة سطوحي مصطفى، بأعمال التطهير والتعقيم لموقف سيارات الأقاليم بمركز أسوان، وذلك في حضور العميد محمد زردق رئيس مباحث المرور.

حيث تم تعقيم السيارات الموجودة بالموقف، خاصة القادمة من المحافظات الأخرى كالأقصر وقنا والبحر الأحمر، بالإضافة لتعقيم أرضية موقف السيارات.

وقال سطوحي مصطفى، إن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة في مراكز المحافظة، حيث خصصنا سيارة بها معدات الرش والتعقيم لتجوب شوارع أسوان، لأننا في هذه الفترة نحتاج لتكاتف الجميع فالمجتمع المدني يساعد الدولة حالياً في هذه الأعمال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وفرنا ما يزيد عن 8 أطنان من مواد التطهير والتعقيم لرشها في أسوان.