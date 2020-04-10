بتخفيضات 50%.. طلاب من أجل مصر بجامعة بنها يوفرون الكحول للمواطنين

طرحت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الطب جامعة بنها، المطهرات والمعقمات والكحول التي قام طلابها بإنتاجها، للجمهور من أهالي محافظة القليوبية، بمنفذ البيع بالجامعة بمجمع الكليات ببنها، ومنفذ آخر داخل كلية الطب، بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسب تصل إلى 50%، مساهمة من الطلبة في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي مبادرة "طلاب من أجل مصر"، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وأشارت الدكتورة نرمين عدلي منسق الأسرة، ورئيس قسم السموم بالكلية، أن المبادرة تحاول أن تساهم في جهود الدولة والقيادة السياسية لمكافحة فيروس كورونا، عبر عدة محاور منها تصنيع المعقمات والمطهرات وطرحها للجمهور للقضاء على الاحتكار وارتفاع أسعار الكحول، وأيضا تصنيع الكمامات، دعما للفريق الطبي بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير ماكينة لتعقيم اليدين داخل كلية الطب مع توزيع منشورات للتوعية في معظم المؤسسات بالقليوبية وبجوار ماكينات الصراف الآلي لتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل دون نشر العدوى.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التي تنم عن جيل واعي، وتساهم في بناء شخصية الطلاب وتحملهم للمسئولية في الأزمة الراهنة، بالإضافة لإعداد قيادات مستقبلية مسؤولة، مؤكدا على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التي تخدم الوطن.