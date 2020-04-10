مصر تشارك في المؤتمر الوزاي لأوبك +

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية في السوق العالمية.

يأتي الاجتماع لمحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبي الناتج عن وجود فائض كبير في الأسواق، نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمي المتزامن مع تفشى فيروس كورونا في دول العالم.

وقد جاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة، مصر ضمن دول الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وإندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو.

وأشار الملا إلى أهمية الاجتماع الوزاري في هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار، لافتا إلى أن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك + ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمى بما ينعكس إيجاباً على أطراف العلاقة التي تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية .