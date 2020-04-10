المكسيك تعطل تفعيل اتفاقية خفض إنتاج البترول

أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، تعطيل المكسيك للاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "أوبك+" والذي جرى اتخاذه في اجتماع عقد أمس الخميس.

كانت المجموعة توصلت إلى اتفاق ينص على خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو، قبل أن تعطل المكسيك تفعيل الاتفاق.

وصرح الفاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة "اوبك+" الذي انتهى 3 فجرا، المكسيك تعطل اتفاق كل الدول الأعضاء على خفض انتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا".

وأضاف: "أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط".

وقالت "فرانس برس" نقلا عن "أوبك"، إن المجموعة غيرت اتفاقها لينص على أن يتراجع الخفض من 10 ملايين برميل إلى 8 ملايين برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر المقبلين، مشيرة إلى أن الاتفاق يتطلب موافقة المكسيك ليدخل حيز التنفيذ.

وعقب الاجتماع حدث اتصال مشترك بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لاستعراض الجهود المبذولة على ضوء الاجتماع.

ووفقًا لما جاء في بيان وكالة "واس" السعودية، فإن الاتصال تناول أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط، للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.