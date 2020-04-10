محافظ القليوبية يؤكد على استمرار حملات التطهير بالقرى والمدن

واصلت محافظة القليوبية، جهود تطهير وتعقيم المدن والقرى في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ علي سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، ودفعت المحافظة بفرق الطب الوقائي والطب البيطري إلى القرى والأحياء .

وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، إن المراكز والمدن والأحياء قامت باستكمال حملات التطهير مكبرة للمباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين، وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات ووخطط تطهير المساجد والكنائس، فضلا عن خطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني حيث تم تطهير عدد 921 مبني حكومي حتي الأن من خلال توفير 10 طن كلور وعدد 125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية بالإضافة إلى كافة المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية وقامت مديرية التعليم بشراء كمية قدرها ( 1 طن ) من الكلور الخام البودرة، وتم تطهير 1933 مدرسة ومبنى تعليمى ومباني إدارية والتي يتم إحلالها بالمياه حتي تكون قابلة للرش، وكما تم الاستعانة بعدد 131 رشاش محمول سعة 20۲۰ لتر كما قامت مديرية الصحة بتدريب عدد 34 عامل من التربية والتعليم علي كيفية التطهير وكيفية استخدام الرشاشات المحمولة وارتداء الملابس الواقية وتم تطهير المستشفيات والمنشأت الصحية وعدد 206 مركز شباب وعدد 20 مجزر وعدد 68 وحدة بيطرية وتطهير كافة الكليات والمنشأت التابعة لجامعة بنها وتطهير عدد 4078 مسجد كما تم تطهير جميع الكنائس بالمحافظة .

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطهير كافة المنشآت الشرطية، وفي قطاع الرقابة علي الأسواق وتوافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار تم تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية علي اختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة علي كافة الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بهدف ضبط كل من يقوم برفع الأسعار بدون مبرر حيث حيث تم ضبط عدد 669 مخالفة منها 110 مخالفة بالمخابز وعدد 529 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية والمحلات وعدد 10 مخالفة حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع بأزيد من السعر الرسمي بالمخابز والأسواق.

وأشار إلى قيام شرطة التموين والتجارة الداخلية بضبط 10 قضايا حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع ما يزيد عن السعر الرسمى، وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة بضبط 596 مخالفة متنوعة بالصيدليات ومحال ومخازن بيع المستلزمات الطبية والتى من أبرزها، بيع كمامات مجهولة المصدر، تخزين كميات كبيرة من الكحول والمواد المطهرة بغرض حجبها عن الجمهور.