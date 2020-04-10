"شهر رمضان الكريم".. مبادرة "الوفد" لمساعدة العمالة اليومية

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مبادرة "استقبال شهر رمضان الكريم" بهدف مساعدة العمالة غير المنتظمة بالسلع الغذائية، التي تكفي احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

وقال النائب علي أبودولة، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إنه جرى توزيع 1000 شنطة تحتوي تحتوي على المواد الغذائية الرمضانية على الأسر البسيطة لتخفيف الحمل عن كاهلها في أزمة كورونا، مشيراً إلى أن المبادرة ستنطلق في جميع المحافظات.

وأضاف أبو دولة لـ"الوطن"، أن المبادرة تأتي استكمالا لدور الحزب لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً من أزمة كورونا بخاصة أسر العمالة المؤقتة، ودعم ومساندة جهود الدولة في مكافحة الوباء.

وتابع أن شباب الحزب يطهر ويعقم المنشآت العامة والخاصة والشوارع والمنزل، بالإضاف إلى توعية المواطنين للوقاية من الإصابة بالفيروس، وتقديم الدعم للبسطاء.