محافظ كفرالشيخ يوجه بالتصدي بقوة لمحاولات البناء على الأراضي الزراعية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف خلال فترة حظر التجوال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بقرية رزقة اماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسى بمركز ومدينة كفرالشيخ علي مساحة 225 متر، فضلًا عن إزالة شدة خشبية علي مساحة 100 متر بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 2815 متر بمركز ومدينة سيدي سالم.

وشدد نور الدين، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها ومبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد علي رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.