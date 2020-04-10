التجمع يحتفل بالذكرى 44 على تأسيسه أون لاين

يحتفل حزب التجمع لمدة 7 أيام بالذكرى 44 على تأسيسه، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 17 إبريل الجاري، من خلال بث تاريخ الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي وتعريف الناس به.

حزب التجمع، هو أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية، تأسس عام 1976 على يد خالد محيي الدين مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر وحل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في البلاد.

وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس الحزب، إن الاحتفال بتأسيس الحزب تأتي هذا العام بشكل مختلف في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا لذلك ستكون من خلال استخدام لكل وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم حصار وباء كورونا، كلفت القيادة الحزبية للتجمع كافة أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، للاحتشاد بكل الأدوات المتاحة للاحتفال بعيد تأسيس الحزب.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن حزب التجمع الذي تأسس على يد زعيمه خالد محيي الدين، صيغته الفكرية و البرنامجية منذ إعلانها قبل 44 عاما كانت ملهمة للعديد من الأحزاب العربية واستنساخها في العديد من العواصم حول العالم، مؤكداً أنه سيظل مدافعا عن الدولة المصرية المدنية، وعن أحلام المواطنين في غدا أفضل.

وأكد أن الاحتفال يشمل تجهيز صور ووثائق وفيديوهات عن تاريخ الحزب ومواقفه الوطنية والتزامه بطموحات الناس في التغيير، بالإضافة إلى أهم القضايا الرئيسية التي نجح نواب التجمع في حلها سواء داخل البرلمان أو خارجه مع الاستعداد بأرشيف فني وغنائي لمبدعي اليسار مثل محمد حمام وعزة بلبع وغيرهم.