الدفاع الفرنسية: 50 إصابة بكورونا على حاملة الطائرات "شارل ديجول"

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم، عن وجود 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الجنود الفرنسيين الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأصدرت وزارة الدفاع الفرنسية بيانا جاء فيه التالي: "أكدت الاختبارات التي أجريت على الجنود الموجودين على متن حاملة الطائرات بوجود 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "تم إجلاء ثلاثة بحارة بالطائرة لنقلهم إلى مستشفى في فرنسا".

وأشارت وزارة الدفاع الفرنسية إلى أن حاملة الطائرات تواصل رحلتها إلى تولون.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء الماضي، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستعود إلى السواحل الفرنسية في وقت مبكر من بدء انتشارها في المحيط الأطلسي بعد أن ظهرت أعراض فيروس كورونا المستجد بين أفراد الطاقم.