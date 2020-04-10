الصحة البحرينية تعلن وفاة مواطن بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 63 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، وضمن الحالات القادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك جرى إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

وأكدت أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.