فرج عامر يطالب بتطبيق الحظر الشامل فى أيام العطلات الرسمية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الحظر الشامل للتجوال في أيام العطلات والإجازات الرسمية .

وقال "عامر" ، إن المواطنين يعتبرون الإجازات الرسمية مناسبات للخروج والاحتفال في الشوارع، مما يهدر مجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عامر، في بيان له، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تستلزم تحمل مسؤولية من قبل المواطنين، والتزام المنازل، في حين أن بعض العطلات الرسمية يعتبرها المواطنين إجازات من العمل ويخرجون للشوارع، وهذا يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

ولفت أن الحكومة جادة في مواجهة الفيروس، بكافة القرارات والتعليمات والإجراءات المشددة للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم حركة المواطنين قدر الإمكان وعدم خروجهم من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.