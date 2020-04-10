النقل توضح حقيقة تصادم قطارين على خط مرسى مطروح
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الوطن
03:33 م | الجمعة 10 أبريل 2020
أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان صادر لها عصر اليوم الجمعة ١٠ ابريل ٢٠٢٠ عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الاعلامية عن تصادم قطارين علي خط مرسي مطروح.
وأشار البيان عن سقوط البوجى الامامى من العربة قبل الاخيرة من قطار اكسبريس ١٢٠٦ القاهرة / مرسى مطروح ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح للاسكندرية وذلك اثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع اى اصابات او وفيات .
وعلى الفور وجه المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة علي الخط بسلامة وانتظام.
وتهيب السكة الحديد مسئولي المواقع الإعلامية و الإخبارية بالالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.