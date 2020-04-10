روسيا: 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه في إصابتهم بكورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم، أن 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وذكر المكتب الصحفي للهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم إجراء أكثر من 1.09 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، كما يخضع 162 ألف شخص للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

كان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، في روسيا، أعلن اليوم، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس في 57 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 11917 حالة، فيما غادر 97 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء 795 شخصا.