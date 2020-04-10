محافظ أسوان يوجه بحجر عماراتين في الشنقراب.. ويكشف تجمعات بعزاء وخطوبة

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية منها منطقتي الشنقراب والجوزيرة في أسوان، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة.

قاد المحافظ سيارة ملاكي متوجها إلى مستشفى العزل، للاطمئنان على الوضع الصحي لجميع الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج من مرضى كورونا المستجد بإجمالي 71 مريضا منهم 6 حالات بالعناية المركزة معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة، والباقي حالتهم مستقرة تماماً.

واستمع إلى تقرير مفصل عن كل حالة وبروتوكول العلاج المخصص لها والذي يطبق لمواجهة أعراض وتداعيات المرض في الدول المتقدمة محققا نجاحاً كبيراً، مؤكداً على ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية الفائقة للمرضى، لأنه غير مسموح بتلقي أي شكوى منهم أو من الأطقم الطبية في ظل توافر الإمكانيات للمستشفى.

وأمر العاملين بالتزام الإجراءات الوقائية المشددة في التعقيم والتطهير المستمر، بجانب ارتداء الكمامات والقفازات، علاوة على الاهتمام النظافة العامة، حيث سيجري تخصيص سيارة من شركة النظافة يومياً لرفع القمامة والمخلفات من المستشفى.

وأثناء جولته، تفقد اللواء أشرف عطية منطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان والتي شهدت ظهور بعض الحالات الإيجابية المصابة بمرض كورونا، حيث قرر إخضاع عمارتين سكنيتين للحجر الصحي مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بالإضافة إلى تكليف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها لتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما قرر خصم نسبة من المستحقات المالية لشركة النظافة، بعد رصده لبعض تراكمات القمامة والمخلفات في الشوارع التي شملت جولته وخاصة البشارية وكسر الحجر وشرق البندر، مناشداً المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى في الشنقراب، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم خطوبة، مطالباً بأهمية زيادة الوعي لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الإحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد.