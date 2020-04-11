دعم 60 ألف جنيه.. "الاتصالات" تعلن دورة تكنولوجية للشركات الناشئة

يُعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال عن إطلاق الدورة 27 من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويقدم البرنامج دعم مادي وفني ومساحات عمل وغيرها من المزايا لتلك الشركات، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 20 أبريل الجاري.

يتكون برنامج الحاضنة التكنولوجية مما يلي:

- دعم مادي تصل قيمتة إلى 60 ألف جنيه، مقسم على ثلاثة دفعات مرتبطة بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

- خدمات عينية تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه مصري في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلي وخدمات تسويقيه.

- مكان للعمل مزودة بالأثاث الأساسي وتوصيلات الإنترنت.

- البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان.​​

- توفير مرشدين فنيين وموجهين.​

معايير القبول

- الإبداع: يجب أن يكون المشروع مبتكر ويقدم حلول لأي من تحديات السوق أو الصناعة.

- إمكانية تطبيق المشروع: يجب أن يكون المشروع مدعوم بنموذج عملي/تجريبي ( يتم استبعاد أي مشاريع مقدمه بدون نموذج أولي).

- الإدارة الريادية الجادة: يجب أن يكون المشروع موضوع ومبلور وتحت رعاية رواد أعمال شباب أو من لديهم ملكات عملية. الطلاب غير مؤهلين للتقدم للاحتضان حيث أنه يتطلب التفرغ للعمل على إنجاح المشروع وفي حالة تقدم حديثي التخرج ستكون الأولوية لمن تتوافر لديهم المؤهلات الضرورية لتنفيذ المشروع بالاضافه الي الالتزام التام نحو إنجاح المشروع كما يجب أن يكون عدد افراد الفريق (مؤسسي الشركة) شخصين على الأقل.

- حل لمشكلة فعلية: يجب أن يقدم المشروع حل أذكى أو أرخص أو متقدم أو أفضل من الحلول القائمة لأي مشكلة فعلية بالسوق أو حل لمشكلة أو حاجة مستقبلية.

- استخدام تكنولوجيا المعلومات كمنتج أساسي أو كأداة تمكينية لتقديم خدمة: يجب أن يعتمد المشروع على عمل وتطوير منتجات تقنية أو توفير خدمات في أي مجال عن طريق تطوير أداة تمكينية باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل تطبيقات المحمول وتطبيقات شبكة الإنترنت والمنصات والبرامج.

- ذات جدوى اقتصادية: ينبغي على المشروع أن يقدم منتج أو خدمة ذات استمرارية اقتصادية وله القدرة على جذب استثمارات.

- القدرة على النمو: يجب أن يتوفر في المشروع إمكانية النمو من بين قطاعات الأسواق المهمة وضمن القطاعات والطبقات المتعددة.

- وضع المشروع حاليا: الفرق المدعومة بنماذج أولية أو الشركات الناشئة التي لم يمر على تأسيسها أكثر من سنة يمكنها أن تتقدم للاحتضان.

- التفرغ: لا يجوز للمشروع/ الشركة التي ترغب في الاحتضان أن تكون محتضنة في حاضنة أو مسرع أعمال آخر في نفس وقت احتاضنها في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

خطوات التقديم

1. إنشاء حساب أولا على الموقع إذا لم تكن قد سجلت من قبل في موقع المركز.

2. ملء استمارة الخصائص رائد أعمال أو شركة ناشئة.

3. اقبل الشروط ثم املأ الاستمارة وقدم خطة العمل، حيث تنتهي عملية التقديم فور تقديم نموذج طلبك وتحميل خطة عملك.

4. المقابلة الشخصية.

ويمكنك التقديم على الدورة من هنــــــــا.