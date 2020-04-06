وزير الاتصالات: لم نتلقى شكوى واحدة عن شبكة التابلت في امتحانات اليوم

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم مر بنجاح عبر التابلت، حيث امتحن حوالي 600 ألف طالب على أربع موجات متتالية على مدار اليوم على الحاسب اللوحي، معلقا: "كنا حاسبين جيد الأحمال المتوقعة على الشبكة ومتحسبين لها".

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الامتحانات مضت بموجاتها الأربعة دون أي شكاوى أو مشاكل من الشبكة وأدائها.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون ما بين أجهزة الدولة المختلفة كي نستطيع تقديم الخدمة لأبنائنا دون أي مشاكل.

وتابع: "الامتحانات تمت على أربع موجات حسب اتفاقنا مع وزارة التربية والتعليم، كل موجه ساعتين بدءًا من الساعة 9 صباحا".