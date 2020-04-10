"رمضان جانا".. عرض الإعلان التشويقي لمسلسلات البرنس والاختيار والفتوة

أيام قليلة، تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الكريم، وبدأ عدد من القنوات التليفزيونية، في عرض الإعلانات الدعائية "برومو" للأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في رمضان المقبل، وتضم كبار نجوم الفن.

البرنس

على شاشتي قناتي dmc، وdmc دراما، يعرض "برومو" مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، وبطولة نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، ومن إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد سامي، والذي يشهد التعاون الثاني بينهما بعد تقديمهما مسلسل الأسطورة.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول الدراما الاجتماعية، والعلاقات الأسرية.

الاختيار

"منسي بقى اسمه الأسطورة من أسوان للمعمورة"، عن الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، تدور أحداث مسلسل "الاختيار"، للفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على قنوات ON ،ON دراما.

مسلسل الاختيار، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

الفتوة

وعلى شاشتي قناتي الحياة، والحياة دراما، يعرض برومو مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، ورياض الخولي، وأحمد صلاح حسني.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ليالينا

نخبة كبيرة من النجوم، يجمعهم مسلسل "ليالينا"، المقرر عرضه على شاشة قنوات cbc، وcbc دراما.

المسلسل بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه من فترة الخمسينات حتى الثمانينات.