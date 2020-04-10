  اليونان ترفع علم إسبانيا في البرلمان تضامنًا معها في ظل أزمة كورونا

رفعت اليونان علم إسبانيا في البرلمان، اليوم، تضامنًا مع شريكتها الأوروبية التي يتفشى بها وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أودى بحياة 15 ألف شخص هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ـ خلال احتفال رفع العلم، في خطاب وجهه للشعب الإسباني ـ "لستم وحدكم ، كل فرد في اليونان يتضامن معكم في المعركة ضد فيروس كورونا التي سننتصر بها معا".

وأشارت صحيفة "كاثيميرني" اليونانية، ألى أنه قد حضر الاحتفال كل من السفير الإسباني لدى اليونان إنريك فيجويرا، ورئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، والذي قرر أن تتم إنارة البرلمان بألوان علم إسبانيا كل ليلة طيلة الليالي الثلاث المقبلة.

وقال السفير الإسباني، إنه رغم وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إسبانيا بسبب الوباء إلا أنها لن تفقد الأمل ، إذ تماثل 15 ألف شخص آخر للشفاء، ما يعد أكبر رقم للمتعافين من "كوفيد 19" في العالم بعد الصين، كما أظهرت البيانات الأخيرة أن إسبانيا قد تدخل مرحلة جديدة مع استقرار حالات الإصابة والوفاة وزيادة عدد المتعافين.

وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أنه جرى رفع علم إسبانيا أيضًا بجانب علمي اليونان والاتحاد الأوروبي أمام وزارة الخارجية اليونانية ومباني عامة أخرى.

إسبانيا تسجل 605 وفيات بكورونا

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية 605 وفيات جديدة بالوباء، في أدنى معدل ضحايا يومي منذ 24 مارس الماضي، وقالت في بيانات نشرتها إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15 ألف و843حالة وأن عدد الوفيات المسجل اليوم يعد الأدنى منذ 24 مارس الماضي علمًا بأن الذروة سجلت في الثاني من شهر ابريل الجاري بـ950 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

55 ألف و668 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم

وذكرت الوزارة الإسبانية، أنه جرى تسجيل 4 آلاف و576 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15 ألفا و22 إصابة ، مضيفةً أن 55 ألفا و668 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم مما يمثل أكثر بقليل من 35 في المئة من المجموع الإجمالي للإصابات المسجلة.