الصحة العالمية: 5 أنواع من الأدوية يتم تجربتها كعلاج لفيروس كورونا

قالت مها طلعت المستشار الاقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 5 أنواع من الأدوية يتم تجربتها الآن كعلاج لفيروس كورونا، وكلها متاحة وغير جديدة، مثل علاج الملاريا والإيدز وغيرها.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، أن اكتشاف دواء جديد للفيروس يأخذ وقتا طويلا لايقل عن 10 أشهر، والأدوية الجديدة تعمل عليها الصين وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، ولكن حتى الآن لم يدخل أي نوع من الدواء في مراحل متقدمة.

وأكدت طلعت على أن هناك محاولات لتسييس الأزمة، كاشفة أن الجائحة تزداد في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تأخرهم في بدء الإجراءات، ولكن الوضع الوبائي لديهم مختلف عن أي مكان بالعالم ولذلك يتم تسييس الأزمة.

وأوضحت طلعت أن وضع مصر حتى الآن يشهد ازديادا في عدد الحالات ولكن لا توجد زيادة إصابات مرتفعة، والمنحنى الوبائي في ازدياد ولكن الاحتياطات التي تتخذها الدولة كبيرة جدا ومهمة.