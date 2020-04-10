ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في عزل بلطيم لـ14حالة

أكد مصدر طبى بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 14حالة تحولت نتائجهم لسلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء، مضيفاً أن المستشفى استقبل أكثر من 130حالة من مصابي الفيروس.

وقال المصدر إنه جرى تلبية احتياجات المستشفى والطاقم الطبى الموجود، حيث جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات والفيس شيلد والفيس ماسك والحذاء المُستخدم للعزل، وكل ما يحتاجه الفريق الطبي الذى يمكث 14يوماً داخل المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل حالات من محافظات دمياط، البحيرة والإسكندرية.

فيما طمأن عدد من أطباء المستشفى الأهالى على الحالات وعلى أنفسهم، ودون الدكتور محمود الكرداوي، المدرس المساعد بقسم الباطنة العامة بكلية طب كفر الشيخ، وأحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى بلطيم للعزل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلاً:"بفضل الله تم تماثل عدد من الحالات للشفاء بمستشفى العزل ببلطيم، بحب أطمن الجميع كلنا،عمال، فنيين، تمريض، أطباء، كويسين وبخير والحالات معظمها بحالة جيدة، والأهم من دعواتكم لينا أنكم تلتزموا وتحافظوا على أنفسكم وربنا يعديها على خير".

وأكد الدكتور محمد شعراوى، طبيب العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، وأحد أعضاء الطاقم الطبي، أن الفريق بأكلمه بخير قائلاً:" نحن جميعاً بخير وروحنا المعنوية مرتفعة للغاية، نؤدى مهنتنا بشجاعة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى".