أطباء مستشفى بلطيم للعزل يصلّون الجنازة على 3 متوفين بكورونا

أدى طاقم أطباء وتمريض مستشفى بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، صلاة الجنازة على 3 حالات وفاة لمرضى بفيروس كورونا المستجد من خارج المحافظة، بعد إعلام أسرهم بوفاتهم.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص بالمستشفى، وقال إن أحدهم توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم ويدعي “س. خ” 46 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، كان قد دخل إلى مستشفى العزل ببلطيم منذ عدة أيام، وتم تسليم جثته لزويه ليتم دفنها بعد إعلامهم بالطرق الوقائية المتبعة في مثل تلك الحالات.

وأضاف المصدر، أن الحالة الثانية لشخص يدعي “ع. ا” 47 عاما، من محافظة دمياط، تم نقله إلى مستشفى بلطيم للعزل يوم 6 أبريل، وجاري تسليمه إلى زويه، أما ثالث حالات الوفاة فهي لمسن يدعي “ا. ا. ج” 68 سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية .