"حتى لا ينهار النظام الصحي".. الصحة العالمية تدعو لحماية الأطقم الطبية

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان، إن حالات الوفيات في قطاع الصحة تكون الأكبر عند انتشار الأوبئة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندين بالكثير لهم، ويجب ضمان أنهم يحصلون على ما يريدون، وأن تكون أنظمة الرقابة في المستشفيات قادرة على منع العدوى".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى وقت طويل لبناء القدرات في قطاع الصحة، ويجب حماية العاملين في البلدان التي لديها ضغط كبير"، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان ألا ينهار النظام الصحي "الأفراد والطاقم الطبي والعاملين، بالإضافة إلى المعدات".

وأردف: "على المدى الطويل علينا تعلم الدرس، ويجب ألا نترك العاملين في قطاع الصحة معرضون للخطر، وكان يجب أن نناقش هذا الأمر قبل الوباء".