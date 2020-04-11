جهاز تنفس صناعي متنقل من نادي روتاري ريفر نايل لـ"حميات العباسية"

فى لافتة طيبة ومحاولة للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا، قام نادى روتارى ريفر نايل، بالتبرع لصالح مستشفى حميات العباسية بجهاز تنفس صناعى متنقل Newport HT70 Plus Ventilator، الذى يعد بمثابة الحل الوحيد لإبقاء المريض على قيد الحياة حال وصول رئتيه لمرحلة الفشل التنفسى، وهى الحالة التى يصل إليها مريض «كورونا»، حيث يهاجم الفيروس جهازه التنفسى، ويكون فى حالة حرجة.

جهاز التنفس الصناعى أيرلندى المنشأ، وسعره 220 ألف جنيه، من ماركة Covidian، الأفضل من بين الماركات المنافسة، ما يمكن المريض من التنفس، ويتسنى للأطباء علاجه، أما فى حال عدم توافره يتوقف تنفس المريض، وقد نفقده فى غضون دقائق معدودة.