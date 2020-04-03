"المنشآت الفندقية": العائدون من أمريكا 293 مواطنا بينهم 13 رضيعا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن أحد الفنادق المطلة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية استقبل وفدا مكونا من 293 شخصا بينهم 13 رضيعا من المصريين العائدين من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، تحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، إنه خلال اليومين المقبلين سيستقبل فندق آخر بالمدينة، وفدا آخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية اختيار هذه الفنادق، واستقبال وتسكين وفود العائدين، لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر، خلال فترة إقامتهم؛ لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي أن الوفود العائدة خضعت للكشف الطبي فور وصولهم إلى مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان، والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه جرى تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما جرى تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية,

وأكد الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم إلى الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها، وقدمت لهم وجبة الإفطار.