الأوقاف: إنهاء خدمة إمام جمع المصلين وصلى بهم أمام المسجد

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم ترصد مخالفات إلا قليلة جدا في تطبيق قرارت غلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشددا على أن المواطنين مستجيبون في تطبيق التعليمات إلا حالات قليلة.

وكشف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" عن بعض المخالفات في المنيا ودمياط وتم ضبط مواطنين يتجمعون للصلاة في البادروم للعمارات، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت خدمة إمام مسجد بعد أن جمع المواطنين أمام المسجد وأمهم للصلاة بمحافظة دمياط، وتم عمل محاضر للمواطنين ممن صلوا في البادروم.

وأوضح طايع أن الجميع استجاب وصلى صلاة الظهر في المنازل يوم الجمعة، مشددا على أن الشرع الذي قال لنا احرصوا على صلاة الجمع قال لنا خذوا حذركم واستجيبوا لتعليمات الوقاية، ولابد من تحكيم العقول والحفاظ على النفس البشرية، ومن شرع الجمعة في المساجد هو من شرع لنا صلاة الظهر في المنازل.